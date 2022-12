Carcere di Spoleto, trovati 55 grammi di hashish nascosti nel bagnoschiuma - Tuttoggi

La droga trovata dalla polizia penitenziaria del carcere di Spoleto in possesso di un detenuto campano appena trasferito da un altro carcere

Scovati 55 grammi di hashish in possesso di un detenuto del carcere di Spoleto. L’operazione della polizia penitenziaria cittadina è scattata mercoledì e a darne notizia è Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

Lo stupefacente era abilmente occultato “dentro una boccetta di bagnoschiuma in possesso di un detenuto di origine campane proveniente da un altro istituto e trasferito a Spoleto in regime di sorveglianza particolare di cui all’ art. 14 bis dell’ ordinamento penitenziario”. “Il plauso della segreteria regionale Sappe – dice Bonino – va al personale di Spoleto per la professionalità e l’abnegazione dimostrata nello svolgere il proprio servizio. Tale personale, infatti, non fidandosi degli esami strumentali che avevano dato esito negativo hanno ulteriormente approfondito i controlli in maniera manuale recuperando quindi la sostanza stupefacente”.