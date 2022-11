Carabinieri Terni celebrano Maria Virgo Fidelis - Tuttoggi

Carabinieri Terni, celebrata la messa in onore di Maria Virgo Fidelis. Ricordati Piercarlo Palmieri e Giornata dell'Orfano

Alle ore 11.00 di oggi 21 novembre Monsignor Francesco Antonio Soddu, Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia ha celebrato, presso la Cattedrale di “Santa Maria Assunta”, Duomo di Terni, la Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri “Maria Virgo Fidelis”. Contestualmente l’Arma dei Carabinieri celebra oggi l’”81° Anniversario della Battaglia di Culqualber”. Nella Sua Omelia, Monsignor Soddu ha tra l’altro inteso evidenziare come la immagine della “Virgo Fidelis” ed il motto dell’Arma dei Carabinieri “Nei Secoli Fedele” siano, nel loro insieme, un forte richiamo per i militari alla loro vocazione più naturale, che è quella del servizio al cittadino.

Carabinieri, il sacrificio nella guerra d’Africa

Il Comandante Provinciale di Terni, Colonnello Davide Milano, al termine della funzione religiosa ha commemorato l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, l’eroica difesa dell’omonimo caposaldo da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che proprio il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. Per quel fatto d’armi, alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. “La celebrazione della Virgo Fidelis – ha sottolineato – è il giorno nel quale i Carabinieri rendono onore a tutti i caduti e ai loro familiari che, con coraggio e dignità, ne hanno sopportato la lacerante perdita”.