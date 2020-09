Carabinieri salvano donna da suicidio, premiati dal consiglio comunale di Narni - Tuttoggi

Particolarmente sentita è stata poi la premiazione con una pergamena ciascuno dei due carabinieri della stazione di Narni centro

Si è svolta ieri mattina, organizzata dal Consiglio comunale di Narni, la cerimonia di presentazione della colonna motorizzata dei volontari Prociv-Arci e di premiazione dei carabinieri e dei volontari che erano stati protagonisti del salvataggio di una donna dal tentativo di suicidio.

La cerimonia

L’evento si è svolto, nonostante la pioggia, a Piazza dei Priori ed ha visto partecipare il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, l’on. Emma Pavannelli, membro del coordinamento nazionale protezione civile, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Rubini, i consiglieri comunali, il comandante della stazione carabinieri del centro storico, Fausto Tartamelli e i vertici e i componenti della Prociv Narni.

Nuovi pick-up per la Protezione Civile

Si è iniziato con la presentazione del parco mezzi, in particolare con quella del nuovo Pick up acquistato dai volontari di protezione civile grazie anche a numerose contribuzioni, che si va ad aggiungere agli altri veicoli motorizzati e al natante per soccorso fluviale. Particolarmente sentita è stata poi la premiazione con una pergamena ciascuno dei due carabinieri della stazione di Narni centro e dei nove volontari Prociv che con il loro coraggio avevano salvato dal suicidio una donna al Ponte d’Augusto.

“Tutelare i cittadini”

Alla cerimonia era presente anche la famiglia di Franco Ricci, storico fondatore della Prociv Arci, ai quali è stata consegnata una targa in sua memoria. Il sindaco De Rebotti e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Rubini, hanno sottolineato “il ruolo fondamentale della collaborazione fra associazioni, istituzioni e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini”.