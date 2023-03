Carabinieri restituiscono alla Biblioteca di Narni libro del ‘700 rubato nel 2009    

Il volume (dimensioni cm 38,5 x 26,5 x 1), del quale ne esistono in circolazione più copie alcune delle quali conservate in altre biblioteche storiche e valutato sul mercato antiquario circa 1.500,00 euro, tratta dell’incarico che Papa Clemente VIII conferì all’Architetto Giovanni Fontana, affinché venisse studiato e definitivamente risolto il problema dell’impaludamento della piana Reatina attraverso la costruzione di un ponte, che potesse regolare il passaggio dell’acqua e impedire, in tal modo, le rovinose piene del fiume Velino che, stagionalmente, interessavano la sottostante valle del Nera. La pubblicazione recuperata dagli “Investigatori dell’Arte”, all’ultima pagina, conserva ancora l’immagine ripiegata di una topografia che riproduce l’alveo del fiume Velino sino al “salto” della Cascata delle Marmore nel fiume Nera.

L’attività d’indagine che ha consentito di recuperare, oltre al libro restituito alla città di Narni, anche altre opere bibliografiche di dubbia provenienza e per le quali sono in corso le necessarie verifiche per risalire ai fondi librari di provenienza, ha preso avvio da uno dei tanti controlli amministrativi svolti dai militari dello specializzato Reparto dell’Arma dei Carabinieri, impegnati a mantenere costantemente monitorato il commercio dei beni culturali di natura archivistica e libraria, alla ricerca di documenti storici e testi antichi indebitamente sottratti in danno di fondi pubblici ovvero dichiarati, per la loro valenza culturale, d’interesse storico. Questo genere di bene particolarmente ricercato dai collezionisti, non solo italiani ma di tutto il mondo, trova un florido e consistente mercato attraverso la rete dei numerosi appassionati della materia, i quali, molto spesso e inconsapevolmente, acquistano o cedono beni frutto di sottrazioni avvenute nel tempo.

L’illecita provenienza del bene librario è stata confermata dalla presenza della denuncia di furto nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il database gestito dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dove si trovano censite tutte le opere d’arte denunciate rubate e da ricercare. L’ulteriore conferma circa la proprietà del libro è arrivata, in prima battuta, dalla relazione tecnica del funzionario della Soprintendenza Bibliografica Archivistica dell’Umbria, quindi dall’ulteriore formale riconoscimento, avvenuto a cura del Direttore della Biblioteca Civica Narnese, che ha immediatamente rivendicato l’appartenenza al fondo.

L’autorità giudiziaria spoletina titolare dell’indagine, sulla base delle risultanze investigative raccolte nel dettagliato resoconto dei carabinieri che hanno denunciato per ricettazione il titolare della libreria antiquaria dove il testo si trovava in vendita, dopo aver disposto il sequestro del bene culturale ne ha autorizzato la contestuale restituzione all’Ente di provenienza.

Il recupero e la riconsegna ai luoghi di originaria conservazione delle testimonianze del nostro passato, quali espressioni artistiche e culturali del popolo che le ha realizzate e tramandate, conferma l’impegno e la continua azione che i carabinieri del Tpc svolgono per rintracciare “opere d’arte” ritenute definitivamente perdute, affinché possano essere, come in questo caso, restituire al luogo di origine per tornare a raccontarne la storia e poter essere pubblicamente fruite.