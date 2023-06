Carabinieri intervengono per una lite ma trovano piante di marijuana - Tuttoggi.info

Oltre alle piante, trovati oltre 3 etti di marijuana e 9 grammi di hashish, denunciato il proprietario dell'appartamento

I carabinieri erano stati chiamati per una presunta lite domestica in un appartamento di Castel Viscardo. Al loro ingresso in casa, però, hanno subito notato delle piante di marijuana e così l’intervento dei militari dell’Arma si è trasformato in uno di un altro tipo.

Non appena giunti all’interno dell’appartamento, infatti, a carpire la loro attenzione sono stati alcuni vasi all’interno dei quali i Carabinieri potevano constatare immediatamente la coltivazione di piantine cannabis, 8 per la precisione sia i vasi che le piantine rinvenute. Per tale ragione, al fine di recuperare ulteriore sostanza stupefacente, eventualmente presente all’interno dell’abitazione, i militari hanno posto in essere una accurata perquisizione che ha consentito di scoprire altra sostanza, nello specifico 344 g di marijuana e 9 g di hashish.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e la persona titolare dell’appartamento identificata e denunciata in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il possesso e la coltivazione di sostanza stupefacente.