Carabinieri al night: locale chiuso, denuncia e maxi multa al titolare

Riscontrate varie irregolarità sul personale: multa complessiva da 16mila euro

Locale chiuso, denuncia e maxi multa al titolare. Questo l’esito dei controlli effettuati dai carabinieri di Perugia in un night club. L’amministratore unico del locale è stato denunciato per varie irregolarità riscontrate.

In particolare, il documento valutazione rischi era privo della prevista data e della valutazione da stress da lavoro correlato ed al rischio biologico da covid-19. Non era stato designato il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. Il titolare non aveva inoltre provveduto a sottoporre a sorveglianza sanitaria 5 lavoratori notturni. Infine, non si era adoperato affinché 14 lavoratori ricevessero un’adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.

A seguito di violazioni è stata disposta la sospensione dell’attività’ imprenditoriale sino al ripristino della regolare condizione di lavoro e contestate ammende per complessivi euro 12.534,79. L’amministratore unico è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente con una pena di euro 3.4000 per sanzioni accessorie.