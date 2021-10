Carabinieri, a Terni “Premio solidarietà” a 5 militari - Tuttoggi

Consegnato a 5 militari dell’Arma dei carabinieri in forze al comando provinciale di Terni il “Premio Solidarietà”, giunto alla quarantesima edizione

Consegnato a 5 militari dell’Arma dei carabinieri in forze al comando provinciale di Terni il “Premio Solidarietà”, giunto alla quarantesima edizione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri “G. Ugolini” di Terni e si è tenuta presso la basilica di San Valentino.

Il premio è nato nel 1980, finalizzato a conferire uno specifico riconoscimento al personale in servizio che, nel corso dell’anno, si è distinto per “operazioni di soccorso volte alla salvaguardia dell’incolumità di persone in pericolo di vita o vittime di situazioni che ne abbiano minato l’integrità fisica”.

Per il 2021 sono stati individuati, poiché meritevoli di ricevere il riconoscimento:

il Mar.llo Francesco CHERUBINI e l’ App.Sc.Q.S. Patrizio MIRABELLI , entrambi effettivi presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Terni, poiché “… in occasione di telefonata giunta alla Centrale Operativa di Terni da parte di un giovane in preda a forte disagio psicologico con intenti suicidi, lo intrattenevano rassicurandolo attraverso un lungo dialogo che consentiva di scongiurare il compimento di un insano gesto, permettendo l’intervento in loco di altro personale dell’Arma e del 118” Terni, 16 aprile 2021 ; il premio è stato loro consegnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Davide Milano, che gli aveva già conferito una propria nota di apprezzamento;

l'App.Sc.Q.S. Simone TIBERI effettivo all'Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, poiché "… interveniva all'interno della stazione ferroviaria di Orvieto ove una donna, in preda ad evidente stato di alterazione psicofisica, si dirigeva verso i binari mentre sopraggiungeva un treno. Il repentino intervento del militare scongiurava il compimento dell'insano gesto da parte della donna" Orvieto, 28 luglio 2021; anche a lui il premio è stato consegnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Davide Milano.

Quest’anno l’iniziativa ha visto il coinvolgimento anche del Gruppo Carabinieri Forestale di Terni, che ha individuato i sottonotati militari ritenuti meritevoli di ricevere il riconoscimento: