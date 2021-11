Carabinieri a sostegno di donne aggredite, due interventi in un giorno - Tuttoggi

I Carabinieri della provincia di Terni sono intervenuti in due distinte situazioni, nel capoluogo e a Narni, per contrastare i reati diretti contro le donne

Nella giornata di ieri 27 novembre i Carabinieri della provincia di Terni sono intervenuti in due distinte situazioni, nel capoluogo e a Narni, per contrastare i reati diretti contro le donne.

Nel primo caso i Carabinieri di Terni hanno a deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di “maltrattamenti in famiglia” un giovane del posto, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è stato ritenuto responsabile dell’ennesimo episodio di maltrattamento a danno di una anziana parente dalla quale pretendeva di ottenere denaro.

Nel pomeriggio invece, a Narni, personale del locale Comando Stazione Carabinieri ha tratto in arresto un uomo del posto di circa 30 anni; l’uomo, malgrado fosse già sottoposto al regime dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di “atti persecutori” nei confronti dell’ex convivente, si è reso responsabile di varie violazioni rilevate dai militari del locale Comando Stazione Carabinieri. Per questo, dopo opportuna comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente, all’uomo è stata inasprita la misura cautelare con l’ordine della posizione disponendo gli arresti domiciliari.