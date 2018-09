Carabiniere fuori servizio investito da un’auto, è in prognosi riservata

share

Stava camminando sul ciglio della strada, in prossimità di una curva, di sera, quando è stato travolto da un’auto di passaggio. E’ quanto accaduto intorno alle 20 di martedì, alle porte di Cascia. L’uomo, un 39enne carabiniere in quel momento fuori servizio, si trovava sul bordo della strada. Proprio in quel momento è transitata un’auto condotta da una donna, che – data l’oscurità – non lo avrebbe visto e lo ha urtato violentemente. L’automobilista in un primo momento non si sarebbe nemmeno resa conto dell’investimento, pensando piuttosto di aver urtato il guardrail, proseguendo la sua corsa. Ma qualche istante dopo è tornata sul posto, capendo quello che era realmente accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Norcia – che stanno vagliando l’esatta dinamica dei fatti ed eventuali contestazioni nei confronti dell’automobilista, che al momento non ci sarebbero – ed un’ambulanza del 118. Il giovane investito è stato ricoverato all’ospedale di Terni in Rianimazione gravi condizioni, è in prognosi riservata.

