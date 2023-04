Capriolo investito e ferito, salvato dalla polizia - Tuttoggi.info

Un capriolo ferito è stato messo in salvo dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia.

L’animale, segnalato da alcuni cittadini, è stato trovato dagli agenti in via Raniero Fasani, a bordo della carreggiata, rannicchiato e spaventato.Gli operatori hanno subito constatato che il capriolo aveva riportato alcune ferite, in particolare sul muso, probabilmente a seguito dell’investimento da parte di un veicolo in transito.