Capre bloccate su un costone di roccia, salvate dai vigili del fuoco | Foto - Tuttoggi

Curioso intervento domenica mattina nello spoletino, dove due capre bloccate su un costone di roccia sono state salvate dai vigili del fuoco.

È successo il 9 ottobre mattina in località Le Aie zona Patrico, comune di Spoleto. I due animali – fanno sapere i vigili del fuoco di Spoleto – erano bloccati su un costone di Roccia e un dirupo di oltre 15 metri, sicuramente per sfuggire ai predatori. Dopo esserci arrivate però non erano riuscite più a tornare in dietro. La squadra è intervenuta mediante tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) calandosi e recuperandole entrambe sane e salve.