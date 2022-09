Cappella di San Brizio, torna il ciclo dell'Unitre "Tesori dell'Urbe" - Tuttoggi

“Avviamo il nuovo anno accademico in maniera straordinaria”, afferma il M° Cambri; “la Cappella Nova, Cappella di San Brizio che si voglia, è un luogo d’incanto che riempie di stupore il cuore e l’anima di tutti coloro che ne solcano l’ingresso. Questa entusiasmante tappa di Tesori dell’Urbe epiloga solennemente un bell’appuntamento culturale della scorsa primavera: la presentazione, alla fine di aprile, del libro “La Cappella di San Brizio a Orvieto” di Raffaele Davanzo, per i 400 anni della traslazione della Madonna di San Brizio. La guida, edita da Il Formichiere, sta riscontrando un brillante successo di vendite anche per l’affascinante stile letterario scelto dall’autore, fra lo scientifico e il confidenziale. Godere della guida in presenza dell’Arch. Davanzo sarà un privilegio unico”.

Quali sono i due principali temi di fondo che organizzano le superfici affrescate della cappella di San Brizio, così immensamente vaste? La Fine del Mondo, cioè la fine del tempo e dello spazio, ed il Giudizio, cioè la validazione etica di ognuno, che diventa subito eterna. Ma tanti altri segni ci fanno capire che il messaggio finale di Luca Signorelli è che il tempo e lo spazio non sono l’ultima frontiera. L’ultima frontiera è l’animo umano. Lo spazio non è altro che il posto che ci era stato assegnato per affrontare la sfida; e la vera vittoria potrà venirci solo dalla costanza che avremo nello sfidare e nel mettere alla prova i nostri limiti, sia come individui che come gruppi, e non solo ecumenici ma anche politici. È questo il messaggio, pienamente umanistico, che ci ha lasciato il Signorelli; e ritrovarlo, grazie anche ad una attenta lettura di tanti particolari, specialmente nella zona basamentale dedicata ai letterati, sarà l’obiettivo principale di questa visita organizzata dall’Unitre di Orvieto.

Raffaele Davanzo