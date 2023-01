Capodanno, Perugia batte Genova, Mattarella e (a volte) il pregiudizio politico

Battaglia dello share senza confronto con lo spettacolo Mediaset, battute anche le edizioni del Covid, pur con più spettatori "costretti" davanti alla tv

“Contro il Capodanno su Rai 1 non ce n’è per nessuno” aveva detto Amadeus in conferenza stampa. E così è stato. Lo show di Perugia ha battuto nettamente quello che si è celebrato a Genova, targato Mediaset. “L’anno che verrà” condotto da Amadeus ha ottenuto ino share che ha sfiorato il 37%, mentre il Capodanno in Musica di Federica Panicucci si è fermato al 20,9%.

Share, il record

I dati Auditel assegnano allo spettacolo andato in scena dal capoluogo umbro 5 milioni 32mila spettatori tv. Certo, meno degli oltre 8 milioni del Capodanno 2021, quello del lockdown, che costringeva tanti italiani a restare a casa o comunque in famiglia, davanti alla tv, visto che gli spettacoli in piazza erano vietati. Così come limitazioni agli spettacoli dal vivo ci sono state lo scorso anno, quando “L’anno che verrà” era stato seguito da una media di quasi 6 milioni e mezzo di telespettatori.