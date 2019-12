Capodanno Paiper a Foligno: "Una delle feste più importanti dell'Umbria"

Al centro del mondo anche il Capodanno è speciale e dura un giorno in più. E’ il caso del Capodanno organizzato dal Comune con il Paiper, che prevede infatti festeggiamenti già dal 30 dicembre. A presentarli il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore agli Eventi Michela Giuliani e Carlo Delicati, dell’associazione culturale Paiper.

“Capodanno più importante”

“Si tratta di uno dei Capodanni più importanti dell’Umbria”, ne è sicuro Delicati, che ha illustrato il cartellone, frutto di un lavoro iniziato ad agosto. “Il Comune ci ha dato questa possibilità e ne siamo soddisfatti”.

Oltre alle eccellenze folignati, come i Meleute Ensemble, Ambra Cenci, Valeria Mancini e Raul Maiuli, ci sarà anche un premio per chi si è contraddistinto nel corso dell’anno e quest’anno toccherà ai Vigili del fuoco.

“E’ l’inizio di una collaborazione con la città di Foligno, speriamo che sia di buon auspicio per il futuro”. Soddisfatta anche l’assessore Giuliani: “Completiamo l’offerta della città con un capodanno all’altezza”.

“Soldi ben spesi”

Al suo graffio non ha voluto rinunciare il sindaco Stefano Zuccarini, che ha sottolineato il grande sforzo organizzativo: “E’ un segnale che l’amministrazione ha voluto dare. Qualcuno dice che abbiamo speso soldi in maniera inutile, ma noi crediamo in questa impostazione. Sia il Capodanno che le luminarie vanno nella direzione di riportare la fiducia dei folignati nella loro città. E il Paiper continuerà a lavorare con noi anche questa estate”.

No botti

Quello di Foligno sarà un Capodanno pet friendly e soprattutto senza vetro. E’ pronta infatti l’ordinanza contro i botti di Capodanno nel centro storico e in tutte le zone limitrofe a canili e gattili. Nel centro storico no anche al vetro.