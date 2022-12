Capodanno, concertone Rai per entrare cantando nel 2023: orari, regole, divieti

Gli ospiti

Sul palco accanto alla Fontana Magiore si alterneranno Dargen D’Amico, Piero Pelù, Noemi, Iva Zanicchi, Noemi, Tracy Spencer, Sandy Marton, Modà, Raf, Umberto Tozzi, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri, Renga, LDA, Mr. Rain, Nek, Matia Bazar. E poi i comici, ospiti e il corpo di ballo. Per uno spettacolo che durerà quattro ore.

Come partecipare

L’evento è gratuito e fruibile da tutti, tra piazza IV Novembre a corso Vannucci. L’unico accesso è da piazza Italia. Gli ospiti dei residenti e coloro che hanno prenotato il cenone in un ristorante di corso Vannucci potranno accedere da via del Forte, previa attestazione del locale o del residente, inviata via email a dipps159.00f0@pecps.poliziadistato.it.

Posti per disabili

Sono riservati posti per disabili nell’area al di sotto della scalinata della sala dei Notari, con accesso da via Maestà delle Volte dalle 19.15 alle 20.15. La prenotazione va fatta via email all’indirizzo: comunicazioneistituz@comune.perugia,it.

Bagni

I bagni chimici sono stati installati in piazza Italia, piazza Piccinino, e per disabili ai giardini Carducci e in piazza IV Novembre.

Viabilità e sosta

Dalle ore 12 e fino alle 3 del primo gennaio divieto di sosta con rimozione in piazza Italia, largo della Libertà, via Baglioni, piazza Matteotti. Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli nella Ztl da largo Cacciatori delle Alpi e da piazza Fortebraccio.

Parcheggi e scale mobili

Tutti i parcheggi sono aperti fino al completamento. Scale mobili e Minimetrò aperti fino alle 3.45 (ultima corsa). Dalle 19 alle 4 attive anche navette da Pian di Massiano a Piazza Partigiani.

Divieti e disposizioni per la sicurezza

Il giorno di Capodanno, in piazza Matteotti, via Baglioni, piazza Italia, piazza Danti, via Maestà delle Volte, via Fratti, via Ritorta, via della Gabbia, via dei Priori, via Fani, via del Forno, via Boncambi, via Scura, via della Luna, via delle Streghe, via Bonazzi, via del Sette, via Calderini, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, via dello Struzzo e via del Forte non non si potrà accedere alle zone transennate con oggetti e attrezzature ingombranti, contundenti o pericolose (stop anche ai caschi). Divieti di ingresso con biciclette e monopattini. Niente droni. Vietato anche entrare con animali al guinzaglio. Vietata la vendita di bevande da asporto in vetro o metallo. In caso di assembramenti, si potrà vietare il transito anche ai passeggini.