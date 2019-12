Capodanno con il sole, ma ad anno nuovo arriva ancora freddo - Tuttoggi

Sole in tutta Italia per il Capodanno grazie alla presenza dell’anticiclone. Nella prima metà di gennaio però non si possono escludere al momento nuove irruzioni fredde.

Giornata di bel tempo quella di oggi 30 dicembre, sebbene le temperature risultino ancora piuttosto basse e generalmente inferiori alle medie a causa delle correnti nord-orientali; condizioni di tempo stabile previste anche per il Capodanno grazie alla presenza dell’anticiclone che interesserà tutto il nostro paese e buona parte dell’Europa.

Secondo il modello GFS la prima decade di gennaio potrebbe riservare nuove sorprese con neve in arrivo fino a quote basse a causa di una perturbazione che potrebbe giungere prima della fine delle vacanze natalizie.