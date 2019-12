Capodacqua solidale con la Polisportiva Disabili Foligno - Tuttoggi

Grandissima serata all’insegna della solidarietà è quella che si è svolta sabato 22 Dicembre a Capodacqua di Foligno. Lo spettacolo messo in mostra dal Gruppo di Teatro Dialettale non solo ha riscosso un grandissimo successo da parte del numeroso pubblico accorso all’evento (150 persone), ma ha anche offerto un contributo importante in favore dei progetti della Polisportiva Disabili Foligno, a cui è stato devoluto l’intero incasso della serata.

Come sottolineato dal Presidente dell’Associazione Capodacqua, Alessandro Alessandri, la grande passione per il teatro, da sempre radicata a Capodacqua, ed un forte sentimento di generosità sono i tratti essenziali degli attori del Gruppo teatrale che sin dalle sue origini hanno concretamente contribuito allo sviluppo culturale e sociale della frazione e del territorio della montagna di Foligno.

L’assessore alle politiche sociali, alle disabilità e al rapporto con le frazioni Agostino Cetorelli ha voluto esprimere l’apprezzamento dell’iniziativa e vicinanza della Giunta Comunale : “Vi manifesto tutta la mia soddisfazione per aver fatto si che le tradizioni della montagna e la finalità sociale si siano incontrate per il bene delle persone disabili e per la crescita della comunità– ha scritto in una lettera –. Mi batterò con tutte le forze perché a Foligno cresca la consapevolezza dell’importanza della cultura solidale che tanto ha rappresentato ed in parte è stata figlia della civiltà contadina”.

“Ringrazio tutti di cuore per la vicinanza e l’interesse dimostrati – ha detto la Presidente della Polisportiva Disabili Raffaela Mari – La calorosa accoglienza e la condivisione dei progetti in favore delle persone disabili sono un segnale molto importante per noi”.