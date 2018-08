Capitani ed Isidori presentano la Superga 48 a “trazione anteriore”

Ieri, 16 Agosto, alle ore 18 è iniziata ufficialmente la stagione calcistica 2018/2019 della USD Superga 48. Dopo un lunga e laboriosa campagna acquisti, il direttore sportivo Massimiliano Capitani e l’allenatore Marco Isidori hanno presentato ai vertici della Società la rosa completa che cercherà di ben figurare nel canpionato di 1a categoria regionale umbro girone C. La squadra della Superga 48 si è notevolmente rafforzata in tutti i comparti.

Francesco Lucentini allenerà il portiere veterano Camovick ed i nuovi inserimenti Spiccia e Galli D.

Sulla linea difensiva le bandiere rossoblù Tiburzi e Casini troveranno i riconfermati Gramaccioni A, e Galli G ed i nuovi innesti Buccioli, Settimi. A Centrocampo i nuovi Gramaccioni F ed Ammenti saranno aiutati dai “mai domi” Virgili e Buttarni, e dai giovani Perrotta, Proietti, Jallow, Gjata Al, Giontella.

Tra gli attaccanti tante le novità: Celesti, Radici, le principali che aiuteranno Gjata Ar, Delle Donne, Sambou a far male alle difese avversarie,ma la società spera di togliersi tante soddisfazioni anche con il giovane Giovanni Balzamo e il ritorno di Francesco Peroni.

Domenica 19 Agosto è fissato il primo impegno della stagione. Per il memorial “Sandro Morichelli” la formazione di mister Isidori affronterà lo Spoleto.

Proseguono intanto i lavori del settore giovanile che il 1 settembre organizzzerà un importante evento: l’open Day di presentazione degli staff e degli impianti.



