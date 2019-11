Caos Terni, Giuli “Contiamo sulla semplificazione del bando”

C’è tempo fino al 29 novembre per partecipare al bando per la gestione del Sistema museale e teatrale che comprende l’uso degli spazi del CAOS – Centro Arti Opificio Siri non destinati a sede delle collezioni permanenti del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Aurelio De Felice”, del Museo Archeologico e del teatro comunale “Sergio Secci”.

“Abbiamo cercato – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Terni Andrea Giuli – di asciugare e semplificare i termini del capitolato a favore del possibile aggiudicatario e abbiamo, con grande sforzo, aggiunto dei fondi sull’importo di gara. Dopo molte riunioni e simulazione per quanto riguarda le possibili internalizzazioni o spacchettamenti – aggiunge – abbiamo ritenuto che la soluzione del bando di gara fosse la più adeguata ed organica. L’amministrazione comunale punta molto sul rilancio del Polo museale e teatrale non solo come luogo per ospitare spettacoli, mostre, festival e come fucina delle idee, ma anche come uno degli snodi fondamentali di quella rete culturale-turistica che stiamo cercando di costruire”.

