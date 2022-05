Caos radiologia, la Cgil: non un caso isolato di disservizio

Il sindacato aziendale aveva denunciato incertezza dei livelli assistenziali, liste di attesa e gravissime carenze di organico

Non un fatto isolato i disservizi che si sono verificati all’ospedale di Perugia per il servizio di Radiologia e Follow-up traumatologico. E’ quanto denuncia la Cgil dell’Azienda ospedaliera di Perugia, esprimendo “piena solidarietà e vicinanza” a tutti i lavoratori e ai cittadini per i fatti avvenuti giovedì.

“Purtroppo non siamo di fronte ad un caso isolato – scrive la Cgil in una nota – ma all’ennesimo disservizio che si inserisce in un contesto più generale di assoluta mancanza di attenzione al servizio sanitario pubblico da parte di questa azienda e di questa Regione”.