Cantieri e accesso al centro con le auto, confronto tra Chiavari (Confesercenti) e il sindaco

La presidente Chiavari ha voluto anche rappresentare al sindaco le attuali difficoltà dei cittadini per l’accesso al centro storico, per raggiungere non solo gli esercizi commerciali, ma anche gli uffici pubblici e privati. A tal proposito la Confesercenti chiede alla Amministrazione comunale l’istituzione temporanea di alcuni posti auto in piazza del Popolo per favorire la breve sosta, anche in considerazione della chiusura, per lavori, del parcheggio della Consolazione e di quello di San Fortunato.

“Esprimiamo apprezzamento – ha dichiarato Francesca Chiavari – per la positiva conclusione di questo primo incontro, in attesa di avere ulteriori risposte atte a superare un momento commerciale estremamente difficile”.