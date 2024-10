Cantieri Brt, oggi altre sei ordinanze sul traffico

Altre sei ordinanze, pubblicate nelle giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre, dal Comune di Perugia, relative a provvedimenti per la circolazione necessari per l’esecuzione dei lavori previsti nell’ambito del progetto del Metrobus Perugia (Brt).

Via Fausto Luciani e Via Elvira (ordinanza n. 2604 del 16/10/2024)

Dal 21 ottobre al 31 dicembre sono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

Restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico di marcia in Via Fausto Luciani, nel tratto compreso fra il civ. 53 e il civ. 3 (direzione Via dell’Armonia);

Divieto di transito a veicoli e pedoni in Via Elvira, sulla traversa di collegamento fra Via Pievaiola e Via dell’Armonia, nel tratto compreso fra il civ. 62 e il civ. 23;

Limite massimo di velocità di 30 Km/h i nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti.

Strada delle Fratte e via Pievaiola (ordinanza n. 2605 del 16/10/2024)

Dal 21 ottobre al 31 dicembre sono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

Restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico di marcia in Strada delle Fratte, nel tratto compreso fra il civ. 3 e Via Pievaiola, secondo tale senso di marcia;

Direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita da Strada Battifoglia, all’intersezione con Strada delle Fratte;

Direzione obbligatoria diritto per i veicoli che percorrono Via Pievaiola all’intersezione con Strada delle Fratte;

Restringimento della carreggiata disciplinato da idonea transennatura e segnaletica anche notturna di pericolo in Via Pievaiola, nel tratto compreso fra la Rotatoria F.lli Menicucci e Strada delle Fratte;

Divieto di transito sul percorso ciclabile parallelo a Via Pievaiola, nel tratto compreso fra la Rotatoria F.lli Menicucci e la stazione di rifornimento di carburante;

Limite massimo di velocità di 30 Km/h i nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti.

Via Dottori e viale San Sisto (ordinanza n. 2606 del 16/10/2024)

Dal 21 ottobre al 31 dicembre sono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

Restringimento della carreggiata in Via Dottori, sulla traversa di collegamento fra la principale Via Dottori e la rotatoria Orietta e Francesco Fornari;

Restringimento della carreggiata in Viale San Sisto, nel tratto compreso fra la Rotatoria Fornari e lo spartitraffico posto in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario;

Limite massimo di velocità di 30 Km/h nelle strade interessate dai provvedimenti e nei tratti adducenti ad esse.

Viale San Sisto, tratto via Tagliapietre-via Mozart (ordinanza 2607 del 16/10/2024)

Dal 21 ottobre al 31 dicembre sono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Viale San Sisto, sulla corsia discendente compresa fra Via dei Tagliapietra e Via Mozart;

Soppressione di due fermate del trasporto pubblico di linea in Viale San Sisto, nel suddetto tratto interessato dal divieto di transito;

Istituzione di due fermate del trasporto pubblico di linea in Via Mozart e in Via Wagner;

Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede di Viale San Sisto sul lato destro discendente compreso fra Via dei Tagliapietra e Via Mozart;

Per raggiungere gli edifici posti sul tratto di Viale San Sisto interessato dal divieto di transito, lato discendente, l’impresa esecutrice realizzerà attraversamenti pedonali in numero adeguato con specifica segnaletica orizzontale e verticale.

Tracciato stradale di collegamento tra via Settevalli e via Chiusi (rotatoria Donato Fezzuoglio) (ordinanza 2608 del 16/10/2024)

Dal 21 ottobre al 21 novembre sono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

Istituzione del senso unico di marcia sul tracciato stradale di collegamento fra Via Settevalli e Via Chiusi (Rotatoria Donato Fezzuoglio), secondo tale senso di marcia;

Direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio del centro commerciale, all’intersezione con il tracciato suddetto;

Limite massimo di velocità di 30 Km/h nei tratti interessati dai lavori e in quelli ad essi adducenti.

Via Settevalli, tratto compreso fra il civ. 180 e il civ. 240 (ordinanza 2609 del 16/10/2024)

Dal 21 ottobre al 31 dicembre sono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori: