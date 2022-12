Cantiere basilica di San Benedetto apre le porte, come prenotare le visite

Dal 15 dicembre sarà possibile accedere e visitare l’interno del cantiere della basilica di San Benedetto: come prenotarsi

Il cantiere delle basilica di San Benedetto, a Norcia, apre le porte ai visitatori. Da giovedì 15 dicembre 2022, infatti, sarà possibile accedere e visitare l’interno del cantiere della chiesa simbolo del terremoto del 30 ottobre 2016.

“Lo avevamo annunciato già lo scorso 30 ottobre in occasione del sesto anniversario del sisma, quando abbiamo potuto fare la commemorazione all’interno della cripta ricostruita, e da oggi per tutti sarà possibile accedere all’interno del cantiere della Basilica di San Benedetto per potersi emozionare, come noi la prima volta” evidenzia il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.