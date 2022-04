Cantamaggio ternano, al via l'edizione 2022 con alcune novità - Tuttoggi

“Maggiaioli non si nasce… si diventa” e i mini-carri realizzati dalle Scuole dell’Infanzia

Si inizierà, comunque, sabato 30 aprile alle ore 17.00 con “Maggiaioli non si nasce… si diventa”. In questa occasione mini-carri costruiti dalle Scuole dell’Infanzia di Terni sfileranno per le vie del centro storico. Alle ore 18.30, invece, tutti in piazza Europa per l’inaugurazione dell’Albero del Maggio realizzato dall’IPSIA di Terni. Sempre in piazza Europa, alle ore 21.30, avrà luogo uno spettacolo multisensoriale sulla ruota panoramica, scritto e diretto da Stefano de Majo.

Una mostra fotografica dall’archivio di Valentini, il 3 maggio in BCT

Martedì 3 maggio, ancora, dalle 10.00 alle 18.00, presso i locali della BCT, la mostra fotografica “In quel di Maggio”, tratta dall’archivio di Enrico Valentini. L’Istituto Casagrande-Cesi di Terni, da parte sua, presenterà “I Fiori del Maggio”, mentre il Garden Club alcune composizioni. A chiudere la giornata l’Istituto Leonino con i suoi studenti, che proporranno alcune canzoni.

Un concorso di poesia in dialetto

Giovedì 12 maggio, poi, palazzo Gazzoli ospiterà una serata di musica e ricordi: un viaggio nel tempo tra le note del musicista Corrado Fedrighi. Il giorno successivo, il 13 maggio alle ore 17.00, il convegno “Fili colorati del Cantamaggio “, origini e tradizioni della festa ternana al PalaSì. Dopo lo spettacolo folk del 14 maggio in piazza Europa, il 16 maggio, alle ore 17.30, si terrà, nella Biblioteca Comunale, il Concorso di Poesie in Dialetto “Alighiero Maurizi”, e il 19 maggio, al teatro Secci, il X Concorso Canzoni Maggiaiole “Giuseppe Capato”.

Il 21 maggio la sfilata dei Carri

Gran finale, il 21 maggio, con la sfilata dei sei Carri allegorici lungo le vie di Terni. Attraverseranno via Mazzini, piazza Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. Domenica 22 maggio, alle ore 16.30, la premiazione dei carri vincitori. In chiusura, alle ore 21.30, un tributo a Raffaella Carrà, con uno spettacolo musicale interpretato da artisti che hanno lavorato con la cantante italiana.

Castellani: “Il Cantamaggio deve uscire dal confine umbro”

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia – ha osservato Maurizio Castellani – quest’anno torniamo in presenza, e per questo abbiamo deciso di fare le cose in grande”. “Abbiamo lavorato in sinergia con le scuole del territorio e con l’Assessore alla Cultura del Comune di Terni per regalare ai ternani una festa straordinaria.”

“La sfilata del 21 maggio sarà sicuramente il clou dell’evento: vedremo finalmente i Carri allegorici”. “Mi auguro che riusciremo a coinvolgere anche altri soggetti nelle prossime edizioni; il Cantamaggio ternano deve uscire dal confine umbro per farsi conoscere anche in altre realtà italiane”.