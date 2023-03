Cantamaggio 2023, 6 carri allegorici in gara: il 30 aprile la sfilata

Castellani: “Abbiamo messo insieme le forze per non deludere i ternani”

“Quest’anno è stato molto complicato dare vita al Cantamaggio, ma abbiamo messo insieme le forze per non deludere i ternani e dare continuità a una manifestazione giunta alla 127esima edizione”, spiega il presidente del Cantamaggio, Maurizio Castellani. “L’appello è sempre lo stesso: coinvolgere Enti e singoli cittadini; solo in questo modo possiamo continuare a far esistere una manifestazione che rappresenta la storia della città di Terni”.

Cantamaggio: le origini della festa

Le origini della festa del Cantamaggio risalgono all’antica Roma, dove, dal 28 aprile al 3 maggio, venivano celebrati i Floralia in onore di Flora, dea italica della vegetazione. La notte del 1 maggio, invece, era sacra a Bona Dea, mentre il giorno dopo si celebrava Maia, dea della terra che nutre gli uomini. La festa, impudica e gioiosa, comprendeva spettacoli teatrali e cacce ad animali mansueti, offerti in premio alle cortigiane vincitrici di leziose gare di corsa e combattimento.

A Terni, nella notte del 30 aprile 1896 una comitiva di amici si avviò per le campagne decisa a rifondare le antiche usanze. Portavano un ramo fiorito ornato di lanterne, un maggio luminoso da piantare nell’aia dei casolari presso cui si sarebbero fermati a cantare. Con gli anni le comitive dei maggiaioli si moltiplicarono. Quell'”arburittu” fu presto collocato su un carretto, poi su un carro che dalle campagne si trasferì in città. I carri di maggio presero a competere tra loro in bellezza e con il progresso divennero sempre più sofisticati.