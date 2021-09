Canoa, il tifernate Edoardo Collesi convocato in Nazionale - Tuttoggi

L'atleta del Canoa Club Città di Castello si unirà al raduno nazionale giovanile che si terrà dal 6 al 9 settembre in Valstagna (Vi)

Una nuova convocazione in Nazionale per un atleta del Canoa Club Città di Castello. Questa volta sarà il tifernate Edoardo Collesi, 16 anni, a rappresentare i colori bianco rossi nel raduno nazionale giovanile che si terrà dal 6 al 9 settembre in Valstagna (Vi): un ottimo risultato che arriva dopo 4 anni di duri allenamenti.

Collesi gareggierà nella categoria “Ragazzi” nella specialità K1 (kayak individuale). “La convocazione nasce dai buoni piazzamenti ottenuti finora nelle gare svolte – hanno spiegato dalla società tifernate – ed è una grande soddisfazione per il Canoa Club che dopo 3 anni riporta un proprio atleta all’interesse della nazionale“.