Cannara, Spi Cgil bacchetta Gareggia su concertazione: “Solo propaganda e nessun verbale” - Tuttoggi.info

“Egregio signor sindaco Fabrizio Gareggia, la difesa dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, dei cittadini tutti, anche quelli residenti nel comune di Cannara, soprattutto di quelli più fragili e più bisognosi, rimane sempre la nostra priorità. Nelle nostre azioni quotidiane di concertazione e contrattazione non c’è una ‘mera propaganda’ come ci sembra stia facendo lei quotidianamente, ma atti concreti. Anche per questo valuteremo la possibilità di discuterne con i cittadini in una apposita assemblea”. È quanto affermano pubblicamente in una nota, Rosa Adelaide Stasi, segretaria della Lega Spi Cgil di Bastia Umbra, e Ivano Fumanti, segretario dello Spi Cgil provinciale di Perugia.

Questa la spiegazione: “Il 19 novembre scorso, in modo unitario – ricordano i sindacalisti –, ci siamo incontrati con il sindaco di Cannara per discutere e concertare le politiche di previsione di bilancio 2026. Un incontro che abbiamo da subito giudicato positivo e nel quale abbiamo ampiamente condiviso quanto illustrato e proposto dall’amministrazione. Come scritto in piattaforma e ribadito in premessa all’inizio dell’incontro, abbiamo chiesto che la riunione, come del resto succede con tutte le amministrazioni, si concludesse con un verbale di accordo o semplicemente di incontro, nel quale venisse riportato, nero su bianco, quanto emerso nel confronto. Impegno che il sindaco si era assunto e ribadito al termine dell’incontro stesso”.

“Nonostante i vari solleciti – spiegano Stasi e Fumanti – il verbale non è stato ancora redatto e questo ci fa pensare male, perché non vorremmo essere stati presi in giro avendo sentito delle mezze verità o peggio, un elenco di buone intenzioni sapendo che non si sarebbero mai realizzate. È veramente strano che il signor sindaco non trovi tempo per scrivere due righe confermando quanto detto in quell’occasione, ma trovi, però, tempo nel denigrarci sui social”.