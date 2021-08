Cannara, avvicendamento in giunta: Paoli al posto di Coccini - Tuttoggi

Raffaella Coccini ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di assessore comunale con delega a vicesindaco per motivi di lavoro; al suo posto arriva Lucia Paoli, la quale oltre ad acquisire tutte le deleghe di Raffaela Coccini e quindi decoro urbano, manutenzione del patrimonio Comunale, edilizia residenziale pubblica, ne riceve altre due: valorizzazione del sito di Piandarca e degli Scavi di Urvinum Hortense. A darne notizia è il Sindaco Fabrizio Gareggia che in una nota “ringrazia per l’impegno profuso in questi due anni e per l’encomiabile lavoro svolto nell’esercizio delle sue funzioni. Il sindaco, inoltre, preso atto della comunicazione ha provveduto a conferire la carica di vicesindaco all’assessore Silvana Pantaleoni”.