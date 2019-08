Canile di Lerchi, gestione affidata per 3 anni all’Enpa

share

“L’aggiudicazione del servizio di gestione del canile comprensoriale di Mezzavia di Lerchi rappresenta un contributo fondamentale alla tutela della salute e del benessere degli animali e al contenimento del fenomeno del randagismo nel nostro territorio, aspetti sui quali come amministrazione comunale siamo costantemente in prima linea insieme alle altre municipalità della vallata e all’Usl Umbria 1”.

E’ così che l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti annuncia che sono state perfezionate nella giornata di ieri le procedure previste dal bando di gara europeo per l’affidamento della gestione della struttura, di cui il Comune di Città di Castello è capofila in base all’accordo di programma sottoscritto con i comuni consorziati di Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.

La commissione giudicatrice ha completato il procedimento di competenza, concludendo le valutazioni tecniche con la proposta di aggiudicazione del servizio all’Ente Nazionale di Protezione Animali (Enpa) per tre anni, rinnovabili di ulteriori tre. “La continuità nella gestione del canile da parte dello stesso soggetto è un elemento positivo, in considerazione della proficua esperienza di questi anni”, osserva Massetti, che ringrazia la Centrale di committenza del Comune per aver curato con professionalità la procedura di gara.

“Nel bando sono stati valorizzati e incentivati gli aspetti della salute, del benessere, della sicurezza degli animali e la promozione dell’affidamento in adozione degli ospiti della struttura”, puntualizza l’assessore, che sottolinea “la novità dell’inserimento della gestione della prima oasi felina dell’Umbria, che, grazie alla generosa donazione del tifernate Luigi Mario Maggiolini Pescari, sarà presto disponibile per accogliere fino a 50 gatti provenienti dal comprensorio che per ragioni specifiche non possono vivere liberi e necessitano di un ricovero protetto e controllato”.

Il canile di Mezzavia di Lerchi ospita attualmente circa 300 esemplari, che costituiscono la ricettività massima della struttura. Come annunciato dal sindaco Luciano Bacchetta, nella veste di presidente della Provincia di Perugia, nelle prossime settimane verrà attivata una collaborazione con il servizio Sportello a Quattro Zampe dell’ente, che con circa 400 mila contatti è punto di riferimento per chi ama gli animali e per la promozione di servizi pubblici adeguati alla loro salvaguardia.

