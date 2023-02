“Cani in città”, a Orvieto si parla del linguaggio degli animali

Quarto appuntamento in Biblioteca sabato 25 febbraio alle 16: intervengono la veterinaria Alessandra Tilli e l'educatrice cinofila Fulvia Leoncini

Quarto appuntamento alla Biblioteca pubblica “Luigi Fumi” di Orvieto con “I cani in città tra diritti e doveri”, il ciclo di conferenze organizzato dall’associazione culturale NaturalMenteCane e Agridog School con il patrocinio del Comune di Orvieto.

Sabato 25 febbraio, alle ore 16, è in programma l’incontro “Ti ascolto, cosa vuoi dirmi? Comprendere il linguaggio del cane per vivere insieme senza malintesi”. Interverranno il medico veterinario esperto in comportamento animale Alessandra Tilli e l’educatrice cinofila Fulvia Leoncini. Entrambe condurranno anche l’ultimo appuntamento in programma il prossimo 18 marzo, sempre alle 16 in Biblioteca, “Perché il mio cane si comporta così”.