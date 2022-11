Cane vaga spaventato lungo E45, salvato in tempo dai carabinieri - Tuttoggi

Senza pensarci un istante i carabinieri hanno arrestato la marcia della gazzella, facendo rallentare i veicoli di passaggio, riuscendo dopo qualche minuto, ma con non poche difficoltà, ad avvicinare il cane, che tremante cercava di difendersi abbaiando e mordendo chiunque gli capitasse a tiro.

Una volta conquistata la sua fiducia, però, l’amico a quattro zampe è stato fatto salire nell’auro di servizio e portato in salvo. Più tardi è stato quindi affidato al personale veterinario dell’Asl per le successive procedure, finalizzate al rintraccio del proprietario tramite lettura del chip e per capire, di fatto come sia potuto finire sulla E45.