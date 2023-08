Cane vaga per la stazione rischiando di essere investito dai treni, denunciato il proprietario - Tuttoggi.info

Il padrone del cane identificato grazie a telecamere e microchip: ha abbandonato l'animale e poi se ne è andato con un treno

E’ entrato con il cane alla stazione di Foligno, poi lo ha liberato dal guinzaglio e se ne è andato a bordo di un treno, abbandonando l’animale. Sarà denunciato il proprietario dell’animale di grossa taglia visto vagare nei giorni scorsi all’interno della stazione ferroviaria e che rischiava di essere investito dai treni in transito.

A notare la presenza del cane è stato il personale della polizia ferroviaria, che prima lo ha messo in sicurezza, poi ha visionato le telecamere di videosorveglianza per cercare elementi utili in merito al suo padrone. E così gli agenti hanno ricostruito l’accaduto, con l’uomo che appunto ha abbandonato l’animale prima di andarsene a bordo di un treno. Sul posto è intervenuta anche la polizia veterinaria di Terni: tramite il microchip il proprietario è stato identificato ed appunto ora verrà denunciato.