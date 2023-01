Cane da caccia bloccato nel bosco, recuperato dai vigili del fuoco | Foto

Il cane da caccia Ares bloccato nei boschi di Sant'Anatolia durante una battuta, recuperato dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco di Spoleto e della squadra Saf (speleo alpino fluviale) di Perugia al lavoro la mattina di Capodanno per recuperare un cane da caccia bloccato in un bosco. Ares, questo il nome dell’animale, di 8 anni, era finito in un greppo del bosco durante la battuta di caccia ed era impossibilitato a tornare indietro.

L’episodio è avvenuto in un bosco nella zona di Tassinare (nel comune di Sant’Anatolia di Narco). Il cane è stato individuato attraverso il sistema Gps del collare dai propri padroni e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco.