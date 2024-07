Cane con collare a impulsi elettrici, denunciato padrone - Tuttoggi.info

Un trentenne cittadino orvietano è stato denunciato dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto perché aveva messo al proprio cane un collare ad impulsi elettrici, che dava la scossa all’animale in caso di allontanamento dall’abitazione. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa quando un uomo, che aveva notato il cane che vagava lungo la strada in una situazione di pericolo per le autovetture in transito e per l’animale stesso, ha provato a bloccarlo ed ha notato che l’animale aveva il collare ad impulsi elettrici.

Cane in sofferenza per collare a impulsi elettrici

Il cane dava segni di sofferenza ed allora l’uomo ha telefonato al 112 ed ha richiesto l’intervento di una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto. Sul posto, gli agenti hanno preso atto della situazione e delle condizioni del cane e gli hanno tolto il collare che è stato sequestrato. Successivamente, il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, al fine di approfondire la situazione, ha richiesto un’analisi tecnica sul collare e sugli effetti che esso produce sull’animale e, soprattutto, sulla sua conformità alla normativa vigente; ha esaminato quanto previsto dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e dal Ministero della Salute.

Denunciato il padrone del cane

Inoltre, sono stati acquisiti dei pareri da parte di veterinari e personale specializzato della Usl Umbria2 e da tali pareri è emerso che l’applicazione del collare acustico ed elettrico che aveva il cane induce nell’animale un danneggiamento del suo benessere fisico e psichico e ciò costituisce reato. Sulla base di ciò, una volta identificato il proprietario, un trentenne orvietano, il personale della Polizia di Stato ha denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che coordina le indagini.