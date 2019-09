Candidature Pd, la lista di Verini: i nomi portati all’assemblea

Tutto come da programma, o quasi, l’elenco dei candidati per la lista del Pd alle elezioni regionali del 27 ottobre che il commissario Walter Verini ha sottoposto all’assemblea del gruppo dirigente da lui chiamato a coadiuvarlo nella gestione del partito.

La lista non è però ancora ufficialmente chiusa: Verini si è preso ancora 24 ore di tempo per risolvere gli ultimi nodi. Il primo è quello della consigliere regionale uscente, Carla Casciari. Il pressing di Orfini sul segretario nazionale Zingaretti qualche effetto l’ha ottenuto. Anche perché Verini cerca di non privare la lista di ogni componente del partito. E allora, per lei potrebbe valere il principio di una sorta di deroga, giocando sul fatto che il primo mandato da consigliere l’aveva svolto come eletta nella lista dell’Italia dei Valori. Del resto il nome di Casciari è stato fatto dal comunale di Perugia. La sua presenza in lista va ad aumentare la competizione nel capoluogo umbro, con il derby fra la stessa Casciari e Valeria Cardinali e, tra gli uomini, tra Giacomo Leonelli e Tommaso Bori. Ed a Perugia c’è Sauro Cristofani, a sancire la pace con gli ex “104 ribelli”.

Tutti confermati gli altri consiglieri regionali uscenti: Giacomo Leonelli, Marco Vinicio Guasticchi, Donatella Porzi, Fabio Paparelli. Quest’ultimo è riuscito a mantenersi una corte al femminile nell’area ternana, dove al posto del segretario provinciale Paolo Silveri viene inserito un operaio dell’Alcantara, Luca Ferrotti.

L’altro nome nuovo è quello di Lucia Fiumi, operatrice culturale ad Assisi.

Conferme per tutti gli altri: Luca Gammaitoni (presidente Post) per la fascia appenninica; il vicesindaco di Piegaro Simona Meloni per il Trasimeno; la consigliera comunale Martina Mescolini a Orvieto; il vice sindaco di Città di Castello Michele Bettarelli; l’assessore di Narni Silvia Tiberti; il consigliere comunale di Todi Andrea Vannini; l’ex sindaco di Marsciano Alfio Todini.

A Foligno ed a Spoleto si gioca al femminile, con le due consigliere comunali Rita Barbetti e Carla Erbaioli.

Questa dunque la lista proposta da Verini: Giacomo Leonelli, Fabio Paparelli, Marco Vinicio Guasticchi, Donatella Porzi, Tommaso Bori, Sauro Cristofani, Carla Casciari, Valeria Cardinali,

Luca Gammaitoni, Luca Ferrotti, Simona Meloni, Lucia Fiumi, Alfio Todini, Martina Mescolini, Rita Barbetta, Carla Erbaioli, Michele Bettarelli, Silvia Tiberti, Andrea Vannini.

Queste le criticità emerse nei territori: troppe donne nel Ternano; troppe donne nella Valle Umbra sud, dove la Valnerina è scoperta; ingolfamento a Perugia.

Oltre ovviamente al ventesimo nome che ancora manca. Da pescare nella società civile o, territorialmente, nei piccoli comuni dell’Umbria sud. Due nel caso ci fosse una bocciatura su Perugia. Con l’impegno, però, di mantenere la perfetta parità di genere: 10 donne e 10 uomini.

(Notizia in aggiornamento)

