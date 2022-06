Campus estivi a Terni, l'elenco delle proposte per il 2022 - Tuttoggi

Giochi d’acqua con la Cooperativa sociale ACTL-HELIOS

La Cooperativa sociale ACTL – HELIOS, nello specifico, propone il campus “IL GIARDINO INCANTATO”: attività ludiche e ricreative, dal 27 giugno al 9 settembre, che prevedono anche giochi d’acqua, per i bambini dai 12 ai 36 mesi e dai 3 ai 6 anni. L’ Associazione Genitori di Terni, invece, “Vivere a Colori”, per i bimbi dai 5 ai 12 anni, che, dal 4 luglio al 10 settembre, scopriranno la natura del nostro territorio; è prevista, infatti, anche una visita alla Cascata delle Marmore.

CAOS4KIDS SUMMER CAMP 2022, per i bambini dai 6 ai 12 anni

AMODI’, ancora, in collaborazione con la Cooperativa sociale Le Macchine Celibi, sarà impegnata in CAOS4KIDS SUMMER CAMP 2022; i partecipanti (6-12 anni), dal 13 giugno al 12 agosto, prenderanno parte a laboratori creativi, escursioni in città, giochi e yoga. Il Centro Estivo 2022 dell’associazione BIMBO PIÙ, poi, prevede un corso di mimica teatrale, di musica e pittura, di orto e botanica, dal 1 luglio al 26 agosto, per i bambini fino a 6 anni.

Con “IL GIARDINO DEI BALOCCHI” anche un corso di cucina e giardinaggio

Con BALOCCHI Snc “IL GIARDINO DEI BALOCCHI”, un corso di cucina, giardinaggio, laboratori manuali, attività all’aperto, dal 20 giugno al 12 settembre; a “IL GIARDINO DEI BALOCCHI” potranno partecipare i bambini da 0 a 3 anni, da 3 a 6 anni. Per i più piccoli ma anche per gli adolescenti fino ai 15 anni, invece, “BIRBALANDIA CAMP”, di Marianna Mideja: attività ludico-ricreative, sportive, corsi di inglese e spagnolo, dal 10 giugno al 10 settembre. Dal 13 giugno al 9 settembre (età 4-7 anni, 8-13 anni) con “RAGAZZART CAMP”, del Centro sociale POLYMER, water playing, laboratorio di cucina, pet terapy, music terapy, lezione scolastica per compiti estivi.

Il linguaggio digitale, grafico ed esplorativo: dal 4 luglio al 9 settembre il campus “EASY LIFE”

Il tema del linguaggio digitale, grafico ed esplorativo, laboratori creativi, psicomotricità, natura e piscina al centro del campus “EASY LIFE”, della Cooperativa sociale GIOCO STUDIO. E’ aperto, dal 4 luglio al 9 settembre, ai bambini fino ai 6 anni. Al “TONIC CAMPUS 2022”, di FITNESS PER TERNI, nuoto, pallanuoto, salvamento, beach volley, beach soccer, padel, basket, karate, gioco danza, zumba kids; è rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, dal 13 giugno al 2 settembre.

“HAPPY KIDS CAMPUS”: attività sportive e non solo per gli adolescenti fino ai 14 anni

L’Associazione culturale HAPPY KIDS propone “HAPPY KIDS CAMPUS” (età 3-14 anni): attività sportive, padel, corso di inglese, corso di musica, pittura ed esperimenti, dal 13 giugno al 9 settembre. E’ già partito, poi, il campus organizzato dall’Istituto Leonino, con laboratori musicali e manuali, giochi d’acqua, attività sportive, lingua inglese, laboratorio informatico, baby dance, per i bambini da 0 a 13 anni.

Un centro estivo organizzato dall’asilo nido LA LUNA E L’ONDA

Fino al 26 agosto il centro estivo (5-16 anni) del JUNIOR CLUB TERNI: tennis, padel, giochi di squadra, giochi di animazione, musica, laboratorio creativo. Dal 4 luglio al 10 settembre “PACE E TOCCO TERRA” (3-6 anni), dell’asilo nido LA LUNA E L’ONDA, con laboratorio creativi, giochi all’aria aperta, educazione ambientale, narrazione. Infine il CENTRO ESTIVO della Scuola dell’Infanzia S.MARIA DEL RIVO, dal 1 luglio al 29 luglio, per i bambini dai 2 ai 6 anni.

Le domande di partecipazione devono essere presentate alle strutture che gestiscono centri estivi. Clicca qui per vedere l’agenda completa.