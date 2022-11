Campriani ha raggiunto le Canarie dopo 9 complicati giorni di navigazione...e un infortunio - Tuttoggi

I primi giorni sono stati davvero complicati a causa di una terribile bonaccia (mare calmo e senza vento) anche se con un’onda di 4 metri provocata da un’intensa perturbazione. Il team di supporto ha inviato costantemente tramite satellite le informazioni meteo per consentirgli di arrivare in zone con maggiore ventilazione ma al momento difficili da raggiungere a causa della mancanza di propulsione (l’imbarcazione non ha motore).

Ricorrendo a particolari regolazioni delle vele in modo da sfruttare al meglio i pochi refoli di vento, Alessio è purtroppo caduto sopra la barra del timone riportando una forte contusione al bacino, provocando la rottura della barra stessa. Con un intervento di fortuna ha riparato temporaneamente il timone ma l’infortunio gli ha complicato i piani, soprattutto con la conseguente difficoltà nel manovrare le vele.

Fortunatamente dopo qualche ora almeno il problema tecnico è stato risolto, permettendogli di riprendere la rotta verso le Canarie grazie anche all’ingresso di un vento proveniente da Nord che lo ha spinto nella rotta voluta e portandolo a destinazione. In questi giorni Alessio si sta sottoponendo a controlli medici a causa del trauma riportato, che tuttavia non gli ha impedito di portare a compimento con successo questa prima incredibile impresa.

La barca a vela di Campriani (nella foto dopo i movimentati 9 giorni di navigazione), lunga 5 metri e pesante 690 kg, è stata realizzata artigianalmente a Città di Castello grazie al lavoro di tanti Soci del Circolo Velico Centro Italia e del Circolo del Remo e della Vela. Un progetto tecnologico ambizioso, tra tradizione ed innovazione. La barca non è abitabile: non ha cabina né bagno né zona cottura. Non è dotata di spazi vivibili al coperto ad eccezione di una cellula di sopravvivenza di 1 metro quadrato, utilizzabile solo per situazioni di emergenza.