Campomicciolo, il 17 giugno la dedicazione della chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria - Tuttoggi.info

Sabato 17 giugno, alle ore 17.30, nella chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria, a Campomicciolo di Terni, si terrà la solenne celebrazione per la dedicazione della chiesa e dell’altare, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu e concelebrata dal parroco don Lisnardo Morales.

La dedicazione

La dedicazione delle chiese è una delle più solenni e significative cerimonie ecclesiastiche, riservata per la sua importanza ai vescovi. Una liturgia, quella della dedicazione, che è scandita da alcuni importanti e particolari riti, a partire dalla preghiera di benedizione dell’acqua e dall’aspersione dei fedeli, dell’altare, delle pareti della chiesa.

Dopo la preghiera delle litanie, segue il momento centrale della dedicazione con l’unzione dell’altare, per ricordare che, come Cristo, anche i cristiani sono un popolo consacrato a Dio. Seguirà l’accensione del braciere per farvi ardere l’incenso: la chiesa è luogo della preghiera che sale al Padre come l’incenso profumato. L’ultima parte della dedicazione è costituita dalla liturgia eucaristica.

La benedizione di Giovanni Paolo II

La chiesa nuova nel quartiere di Campomicciolo è stata costruita negli anni 2005-2010 ed è stata inaugurata alla fine del 2011. Una chiesa più ampia, rispetto a quella precedente, per favorire rapporti sociali, di aggregazione.

La prima pietra della nuova chiesa parrocchiale fu benedetta da papa Giovanni Paolo II nel 2003. La struttura fu inaugurata dal vescovo Vincenzo Paglia.