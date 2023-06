Campionati nazionali universitari 2023, Cus Perugia fa incetta di medaglie | Foto - Tuttoggi.info

Il Cus Perugia anche quest'anno non ha fallito l'appuntamento più importante della stagione registrando un ricco bottino di medaglie

L’edizione 2023 dei Campionati Italiani Universitari è andata di scena a Camerino che per due settimane ha gradito l’invasione di giovani sportivi a caccia dei prestigiosi titoli nazionali Atletica, Calcio, Ciclismo, Volley, Basket, Rugby e tante altre discipline proprio come una mini olimpiadi aperta agli studenti universitari. Il Cus Perugia, da sempre protagonista, anche quest’anno non ha fallito l’appuntamento più importante della stagione registrando un ricco bottino di medaglie.

Il settore Arti Marziali del Cus Perugia impegnato in due weekend ritorna dalle Marche con un bagaglio di successi che confermano la qualità del movimento nazionale.

Nel JUDO, spedizione guidata dal Maestro Marco Migni, medaglie pesanti con:

ARGENTO: Arianna Manzoni 70 Kg.

BRONZO: Matteo Murasecco 81 Kg.

La squadra maschile, quinta alla fine, ha dovuto cedere il terzo posto nella combattutissima finale con i padroni di casa di Camerino.

Nono posto nella classifica finale per atenei a fronte dei risultati di rilievo conseguiti nelle altre categorie dai ragazzi:

9°posto per Giulia Barbieri, Giovi Camilla, Edoardo Salvucci, 10° posto per Virginia Brunori, 11° posto per Brunon Zdzitowieki, Shamil Kamitov, Matteo De Fazio e la presenza di Francesco Brunori e Demetrio Strappini nella squadra maschile.

Nella LOTTA, sotto la guida dei tecnici regionali Luciano Pierini e Alvaro Fontanella, i risultati di spicco:

ORO Adele Ceccarelli 70 Kg. Femminile

ARGENTO: nella classifica per Cus al Cus Perugia Femminile

BRONZO: Lenin Mosquera 90 Kg. SL

BRONZO: Manuel Perrotta 80 Kg. GR

BRONZO: nella classifica per Cus al Cus Perugia Maschile

5° posto per Adrian Petrea 80 Kg. SL, 10 Edoardo Santi 80 Kg. SL e 11 Lorenzo Bucci 80 Kg. SL

Nel TAEKWONDO ottimo il risultato raggiunto:

ORO Spreca Tommaso

Nel KARATE, ben cinque podi con:

ARGENTO: Andrea Ortenzi 84kg

ARGENTO: Angelica Trevisan 68kg

ARGENTO: Squadra Femminile nella Classifica per Cus

BRONZO: Aline Coulon, 61kg

BRONZO: Andrea Lattanzi 94kg

7°/5° posto per Leonardo Suvieri 67kg e Lucia Coata 61kg

Parla il Maestro Marco Migni: “Ottima l’organizzazione di Camerino per questi CNU con l’inaugurazione di impianti sportivi che hanno fatto da cornice a questo appuntamento speciale per i nostri ragazzi. Grande la soddisfazione per i risultati raggiunti dalla truppa del Cus Perugia che si è distinta in ogni disciplina e sono certo che con un pizzico di fortuna in più il bottino poteva essere ancora più sostanzioso; brucia ancora la sconfitta della squadra maschile del Judo nella finale con Camerino persa al fotofinish”.

Parla il responsabile della sezione il Maestro Andrea Arena: “E’ sempre gratificante poter partecipare ed accompagnare i ragazzi in questo appuntamento dove sotto i colori del nostro Ateneo gli atleti di sport diversi sono a contatto. I Campionati Universitari Nazionali sono diventati un momento importante per l’attività federale Fijlkam e lo sono ancora di più per i ragazzi che hanno l’opportunità di vivere un’esperienza unica per la condivisione di emozioni e momenti speciali con atleti di tutte le discipline come una mini olimpiade. Un grazie doveroso va a tutti i club che hanno collaborato preparando gli atleti per ben figurare in questa competizione. I tecnici Marco Migni per il Judo, Luciano Pierini e Alvaro Fonatanella per la Lotta sono stati davvero eccezionali nel dirigere i ragazzi nel campo gare per ottenere dei risultati che vanno ben oltre le medaglie”.

Conclude il tecnico Andrea Arena: “Nell’ultima settimana sono scesi in campo Karate ed Atletica che con gli splendidi risultati conseguiti hanno messo il sigillo all’immagine del Cus Perugia da sempre tra le prime piazze in campo nazionale non solo tra le Arti Marziali. Una gran soddisfazione per tutto il movimento universitario umbro che abbiamo l’onore ed il piacere di poter rappresentare in ogni palazzetto e ‘campi gare’ in tutta Italia”.

Il risultato del settore Atletica coordinata dai consiglieri Vito Medi e Fiorello Moriconi:

ORO: nei 100m femminili con Aprile Megane con il tempo di 11″93

ARGENTO: nel salto triplo Biscarini Tommaso con la misura di 14,77

ARGENTO: nel staffetta 4×100 Femminile