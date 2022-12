Campionati del mondo di pistola, il Cts Terni trionfa a Pattaya-Thailandia - Tuttoggi

Una splendida medaglia d’oro è arrivata anche al femminile con Scimmi Margot che ha conquistato il titolo più importante con la squadra nazionale Production Optics Lady. Pure questa ragazza è una giovanissima talentuosa cresciuta sportivamente al Cts.

Immensa la soddisfazione del patron del Cts Terni, Claudio Trionfetti, papà tra l’altro del neo laureato campione del mondo Federico, che non ha dormito per aspettare i suoi ragazzi di rientro dalla Thailandia: “Non riesco a descrivere la gioia – commenta Trionfetti – per un risultato che è in primo luogo figlio di tanti sacrifici, impegno e di un lavoro di squadra che ha visto protagonista lo staff tecnico assieme a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato affinché si ottenesse questo storico risultato. Grazie davvero a tutti”.