Campi di padel all'Agorà, la minoranza chiede i tempi del progetto

Domande sul progetto avviato la scorsa legislatura

Campi da Padel nella piastra polivalente della zona dell’Agorà. La minoranza di centrosinistra interroga la giunta per conoscere a che punto sia il progetto avviato nella scorsa legislatura, del quale si cita anche lo studio di fattibilità.

L’iter del progetto

I sottoscritti consiglieri comunali ricordano che il “Comune, all’interno del suo vasto territorio, ospita numerose aree verdi di aggregazione sociale e sportiva dove, nel corso degli anni, sono state realizzate diverse piastre polivalenti. Negli anni scorsi, da parte di alcune associazioni sportive, sono arrivate richieste di utilizzo di piastre polivalenti comunali al fine di realizzare dei campi da Paddle, disciplina sportiva che sta conoscendo una rapida diffusione, il tutto con costi ad esclusivo carico del soggetto privato“.

Quali tempi per il bando?

Pd, Foligno 2030 e Patto X Foligno ricordano che il “Comune, dopo una verifica urbanistica, ha individuato la piastra polivalente sita nell’area verde della zona Agorà, di fianco al centro sociale “Nuovo Agorà”, per lo sviluppo di tale progetto. Appurato che il Comune, nella precedente legislatura, ha conferito un incarico esterno per la predisposizione dello studio di fattibilità propedeutico alla preparazione di un bando per l’affidamento della piastra e la realizzazione dell’intervento e visto che il professionista incaricato ha presentato uno studio di fattibilità per la riqualificazione complessiva della suddetta piastra polivalente prevedendo la realizzazione di due campi da Paddle con relativi spogliatoi e un’area gioco libero“, la minoranza chiede se “se l’attuale amministrazione è intenzionata a proseguire la realizzazione di tale intervento mediante la predisposizione del bando e, se si, con quali tempistiche“.