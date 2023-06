Camper in viaggio riparte oggi da Assisi - Tuttoggi.info

Appuntamento dal 19 giugno all'8 settembre dal lunedì al venerdì alle 12 su Rai 1

Saranno Assisi e le sue bellezze ad aprire l’edizione 2023 di “Camper In Viaggio”, trasmissione di punta del palinsesto estivo di Rai Uno, in onda dal 19 giugno all’8 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 12.

La città serafica, insieme al territorio, sarà protagonista per la prima settimana, con un focus particolare lunedì e martedì. I conduttori Tinto e Roberta Morise, in giro per l’Italia a bordo del loro camper, conquisteranno una piazzola in un campeggio ai piedi di Assisi e si muoveranno alla scoperta della stessa, accompagnati da alcune figure che faranno da Cicerone.

Diverse le location visitate e le esperienze affrontate, fra natura, arte, cultura, enogastronomia, bellezza e spiritualità. Grande protagonista sarà la Torre del Popolo, con i due conduttori che saliranno in cima alla stessa, fino ad arrivare alla “Campana della laudi”: è la prima volta che le telecamere di una trasmissione televisiva nazionale entrano all’interno del monumento simbolo di Piazza del Comune, aperto al pubblico per la prima volta in ottocento anni di storia, lo scorso mese di ottobre. L’appuntamento con Assisi e “Camper In Viaggio” è lunedì 19 giugno, alle ore 12, su Rai Uno.