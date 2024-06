Campello sul Clitunno ospita il I° Festival dei Burattini | Spettacoli, mostre e laboratori - Tuttoggi.info

Dal 28 al 30 giugno 2024, il caratteristico borgo di Campello sul Clitunno, si trasformerà in un'incantata terra di favole e burattini

“Ci sono favole che non finiscono mai, perché c’è sempre un bambino che le ascolta per la prima volta.” Con queste parole di Gianni Rodari, il Festival dei Burattini di Campello sul Clitunno si prepara ad accogliere grandi e piccini in un’avventura senza fine nel suo Castello Magico.