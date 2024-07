Campello sul Clitunno, c’è la Giunta, ecco le deleghe, giovedì nuovo consiglio - Tuttoggi.info

E’ partita la macchina amministrativa anche a Campello sul Clitunno dove la Giunta della neosindaca Simonetta Scarabottini attende l’ufficializzazione delle nomine, prevista per lunedì prossimo, 8 luglio, quando alle 18 si terrà la seconda assemblea del parlamento cittadino.

Solo un problema di notifica ai consiglieri comunali di minoranza – tra chi non ha comunicato la propria mail e chi non ha ritirato l’avviso della raccomandata – ha convinto la prima cittadina, al termine dei lavori della prima riunione tenutasi la scorsa settimana, a rinviare la nomina degli assessori, i cui decreti però già compaiono all’albo pretorio del municipio.

Vice sindaco è stato confermato Sergio Guerrini con deleghe a lavori pubblici, urbanistica, commercio, attività venatorio, manutenzione e infrastrutture e mercato dell’antiquariato. New entry in Giunta è Stefano Bravi, indicato quale assessore per bilancio, cultura, turismo, sicurezza e polizia urbana, sviluppo economico.

La Scarabottini terrà per sé le deleghe a sanità e servizi sociali, personale, sport, scuola, rapporti con il territorio, politiche giovanili e verifica dell’attuazione del programma. Già annunciato che la sindaca si avvarrà anche dei consiglieri comunali di maggioranza per alcuni settori.

Lo scorso consiglio comunale ha di fatto preso atto delle dimissioni del candidato sindaco Domizio Natali dalla carica di consigliere, ruolo che sarà ricoperto da Sefano Celesti.

