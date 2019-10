Campagna elettorale senza filtri, spunta anche un video porno

“Ho avuto un rapporto sessuale con una suora. Abbiamo pubblicato il video su Youporn. Andate e cercate, andate su Google, il video si chiama Suora Scatenata-Wild Nun…“. E’ l’ultimo colpo di scena di Giuseppe Cirillo, in arte Doctor Seduction, soprannome con cui lo spicosessuologo di Caserta si è candidato presidente per la Regione Umbria con il Partito delle buone maniere.

Un rapporto sessuale che, come ha raccontato lo stesso Cirillo a Giuseppe Cruciani e David Parenzo ai microfoni de “La Zanzara”, di Radio24, è successo nove anni fa. E che è finito poi in rete. “Ero in Asia – racconta Cirillo – non posso dire dove né come si chiama la sorella. Abbiamo avuto una storia e lei mi ha detto: le altre consorelle nel mondo devono sapere. Nell’abbandono è concepibile un peccato nell’incoscienza? No, non si pecca. Don Mazzi diceva: ho visto preti morire di Aids. Come l’hanno preso giocando a biliardino nell’oratorio. La suora ha deciso lei di metterlo, il video è lì da nove anni. Nel video c’è sesso orale e penetrazione, poi un balletto. Mi sono messo nudo, con l’uccello di fuori – ha affermato Cirillo ai conduttori – certe cose a una certa età non si dovrebbero fare. Ma finché Dio mi dà la forza“.

Sesso e Chiesa, due elementi su cui Cirillo sta concentrando la sua campagna elettorale in Umbria, tutta all’insegna dei colpi di scena e della provocazione. Sfoggia un cartello dove scrive che “il 30% dei mali dell’Umbria è colpa della Chiesa“. Mette i preti gay e le suore lesbiche sulle categorie deboli da sostenere, anche attraverso seminari finanziati col compenso da consigliere regionale a cui annuncia di rinunciare in caso di elezione. Distribuisce preservativi come gadget elettorali con il logo del suo partito. E dichiara di voler risolvere il problema della disoccupazione in Umbria favorendo l’apertura qui di una fabbrica di preservativi. “C’è grande richiesta – assicura – ed ho già parlato con Bruxelles per i finanziamenti europei“.

Ora, incalzato dalle domande di Cruciani e Parenzo felici di aver un personaggio così in trasmissione, la nuova rivelazione del rapporto sessuale avuto con la suora e messo in rete. Una suora che però Cirillo, oggi sposato, ha confessato di non sentire da anni.

