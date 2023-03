Campacci Marmore, bando pubblico per affido del punto ristoro

Campacci Marmore, strutture non adeguate al turismo e scarsa valorizzazione, il Comune indice nuova gara di affido

La Direzione delle Attività Finanziarie di Terni, su iniziativa dell’assessore Orlando Masselli, ha proposto di dare in concessione i locali di ristorazione presenti a “I Campacci” di Marmore all’attuale gestore fino al 2024, in attesa della gara pubblica che, invece, deciderà un nuovo affido per la valorizzazione dell’area. Secondo quanto contenuto nella delibera n. 47100 del 23/03/2023, gli immobili situati nell’area ristoro nei pressi della Cascata delle Marmore sono “di un livello qualitativo, architettonico e funzionale, estremamente basso e fortemente inadeguato rispetto al contesto turistico del quale sono parte integrante e che tale livello qualitativo risulta insufficiente a causa della vetustà dei fabbricati presenti e della loro tipologia prossima ai manufatti precari”. Pertanto si è ritenuto opportuno “nell’attesa dell’espletamento della gara per la concessione di valorizzazione, consentendo un introito per le casse comunali rappresentato dal canone concessorio, nonché un servizio al cittadino nell’area turistica ove sono situati gli stessi, far permanere l’attuale occupante fino al 31.01.2024 e comunque non oltre l’aggiudicazione della citata gara pubblica”.

La proposta per “I Campacci”

La Giunta ha dunque proposto “di indire una gara ad evidenza pubblica per la concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale siti in Loc. Campacci di Marmore, individuati catastalmente al Foglio 165 particella 147 (fabbricato) e al Foglio 165 p.lla 444/parte (terreno), per un totale di 1.354,00 mq con destinazione FD1 (22) “Zone FD per attrezzature turistiche, alberghiere, extralberghiere e per pubblici esercizi (FD1(22))” (uso commerciale, turistico ricettivo di tipo extralberghiero e para-ricettivo)”.