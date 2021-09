Cammini di Francesco, Acquasparta promuove turismo - Tuttoggi

Il progetto, che coinvolge anche la vicina Todi, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione e riguarda la scienza botanica e farmaceutica

Anche il Comune di Acquasparta ha deciso di sostenere i Cammini di Francesco per la promozione turistica e paesaggistico-naturale dell’Umbria. Lo riferisce l’amministrazione comunale che giudica positivamente l’avvio del percorso per il riconoscimento europeo e la costituzione della Ats St. Francis’ Ways, che vede come capofila l’associazione Francescani nel Mondo.

Nuove possibilità per il turismo

Secondo il Comune questo aprirà alla possibilità di reperimento di fondi comunitari e di cooperazione su eventi, convegni, attività promozionali a livello internazionale. Sempre il Comune sottolinea come Acquasparta sua coinvolta in tutte le attività progettuali, fin dalle prime fasi della valutazione, essendo per un progetto sugli attrattori culturali regionali per le imprese culturali.

Il progetto

Il progetto, che coinvolge anche la vicina Todi, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione e riguarda la scienza botanica e farmaceutica, in particolare il ruolo dell’”hortus conclusus” e del “monachus infirmarius” nella storia del pellegrinaggio con il supporto di studiosi provenienti da diverse università europee. Il Comune specifica che si tratta di un progetto tra botanica e cammini che si integra pienamente con il tema della difesa, lo studio e della promozione della biodiversità.