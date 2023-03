Una camminata di beneficenza con gli amici a 4 zampe per sostenere un futuro cane guida

L'evento organizzato dal Leo Club Città di Castello avrà luogo domenica 26 marzo partendo dal parco Ansa del Tevere, l'offerta è libera

Domenica 26 marzo, a Città di Castello, avrà luogo una camminata di beneficienza insieme agli amici a 4 zampe.

L’iniziativa è organizzata dal Leo Club Città di Castello, associazione no profit che opera sul territorio locale, aiutando la comunità proprio con opere di solidarietà. In questo caso l’evento, a offerta libera, sarà dedicato proprio agli animali: il ricavato andrà al progetto “Puppy walker”, per sostenere un cucciolo, futuro cane guida, nel suo primo anno di vita.