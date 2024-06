Camion in panne in galleria a San Gemini, chiusa la E45 - Tuttoggi.info

Il traffico è deviato obbligatoriamente all’uscita ‘San Gemini sud’

Anas rende noto che sulla strada statale 3 Bis “Tiberina” (E45) il traffico è temporaneamente bloccato in direzione nord a causa di un mezzo pesante in panne in galleria all’altezza del km 7, a San Gemini, in provincia di Terni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile.

(Foto di repertorio)