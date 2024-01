Camion in fiamme sull'Amerina, vigili del fuoco sul posto | Foto - Tuttoggi.info

Il camion, adibito a trasporto legna e in quel momento scarico, è andato completamente distrutto. Sul posto anche i carabinieri

Vigili del fuoco in azione nella prima mattinata di lunedì ad Amelia, lungo la strada provinciale 205, per l’incendio di un camion. L’incendio è avvenuto all’altezza dello “Scoglio dell’Aquilone”.

Mentre percorreva la strada provinciale Amerina, il conducente del mezzo ha notato del fumo fuoriuscire dalla parte anteriore e si è subito accostato su di una piazzola adiacente la strada, chiamando il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia con due mezzi, che hanno trovato l’autocarro completamente avvolto dalle fiamme. Attaccando l’incendio su due fronti, i pompieri in pochi minuti hanno avuto la meglio. Il camion, adibito a trasporto legna e in quel momento scarico, è andato completamente distrutto. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di spegnimento ed ora è già stata riaperta. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Amelia. Nessuno è comunque rimasto ferito.